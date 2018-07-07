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Жительница Таджикистана воткнула в сына 10 иголок ради возвращения мужа

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Фото: Depositphotos
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Правоохранительные органы Таджикистана задержали женщину, которая воткнула иголки в тело своего девятимесячного сына. Таким образом она пыталась вернуть своего супруга, уехавшего на заработки в Россию. Об этом в субботу, 7 июля, сообщила пресс-служба министерства внутренних дел республики.

В итоге 26-летняя женщина была задержана. По словам медиков, здоровью ребенка был нанесен тяжкий вред.

В отношении матери было возбуждено уголовное дело, теперь ей грозит до восьми лет тюрьмы.

Аналогичный случай произошел в январе 2018 года в Узбекистане, где в тело 11-месячного ребенка было воткнуто 13 иголок. 

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