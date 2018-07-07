В Брюсселе состоялась антинатовская акция

Акция протеста, приуроченная к предстоящему саммиту НАТО, состоялась в Брюсселе 7 июля, сообщает «РИА Новости».

Организаторы шествия привлекли к участию несколько сотен активистов общественных организаций и ассоциаций Бельгии и Великобритании.

Участники мероприятия призывали Бельгию выйти из состава НАТО. Они скандировали лозунги «Трамп не приветствуется», «Сделаем мир снова великим», «Стоп НАТО — стоп война» и «Трамп — вон!».

Протестующие прошли по заранее согласованному маршруту, их сопровождают полицейские. Саммит НАТО пройдет 11–12 июля в бельгийской столице.

В Лондоне общественники готовят необычную акцию Trump Baby в знак протеста визита президента США Дональда Трампа в Великобританию после саммита. Они запустят в небо гигантский воздушный шар, изображающий американского лидера в виде младенца с мобильным телефоном в руке.