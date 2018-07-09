Сегодня в России нет ответственности для мам и пап, которые скрывают ребенка от второго родителя и удерживают его, несмотря на решение суда. Мужья и жены, зачастую бывшие, воюют, используя детей как орудие мести. Тем самым родители причиняют им психологические травмы, боль от которых остается на всю жизнь. ОНФ призывает ужесточить ответственность для таких мам и пап вплоть до уголовной. Кроме того, для судебных приставов и органов опеки необходимо прописать механизмы более оперативных, согласованных и результативных действий в подобных ситуациях.

О случаях киднэппинга регулярно сообщают СМИ. Например, много писали о деле москвички Алины Брагиной. Ее 11-месячную дочь похитил отец ребенка еще в 2011 году. С тех пор женщина ведет юридические бои за ребенка, но отец так и не вернул девочку. По сообщениям СМИ, она даже не подозревает о том, что у нее есть мама. У еще одной истории, прогремевшей в прессе, тоже пока нет счастливого финала. Муж Татьяны Колиберды увел пятилетнего сына на прогулку в декабре прошлого года, и с тех пор она ребенка не видела. Мужчина вывез его из Москвы в Красноярск, подал иск о разводе и определении места жительства сына с ним. Суд решил, что мальчик должен жить с матерью. Тем не менее до сих пор мужчина скрывает его от Татьяны и судебных приставов. Москвичка Анастасия Косилова тоже не может общаться со своим шестилетним сыном — бывший муж однажды забрал его из детсада и увез в неизвестном направлении. Суд вынес решение в пользу матери, однако установить местонахождение ребенка не удается.

По данным Федеральной службы судебных приставов, в 2017 году увеличилось число исполнительных производств, связанных с воспитанием детей, — с 10,4 тыс. до 11 тыс. Из них 9,5 тыс. касаются порядка общения с ребенком, прав доступа к нему. Этот процесс зачастую длится очень долго, родители месяцами и годами не видят своих детей, несмотря на судебное решение. Ведь исполнить его приставам мешает целый ряд причин — например, невозможно установить место проживания родителя, который удерживает ребенка, или же дети сами не хотят возвращаться, в том числе из-за психологического воздействия на них.

Кроме того, в этой сфере есть ряд и других проблем. Так, судебные приставы не используют в полном объеме данные им полномочия и законодательные возможности при исполнении судебных решений. Например, в случаях, когда ответчик, который обязан по суду передать ребенка второму родителю, этого не делает, редко привлекается полиция и составляются административные протоколы. Вместо этого приставы составляют акты о том, что судебное решение исполнить невозможно.

Несовершенны и неэффективны и сами меры административной ответственности, предусмотренные КоАП. Так, максимум, что грозит за лишение несовершеннолетних права на общение с близкими, намеренное сокрытие местонахождения детей, неисполнение судебного решения о месте их жительства, — это штраф от 2 тыс. до 3 тыс. рублей. За повторное такое нарушение — 4–5 тыс. рублей или административный арест до пяти суток. А поскольку наказание мягкое, то на практике зачастую родитель, удерживающий ребенка, платит штраф и продолжает действовать по-прежнему. А во многих случаях и не удается доказать состав правонарушения.

Необходимо ужесточить ответственность за неисполнение решения суда, который постановил передать ребенка конкретному родителю. Нужна поэтапная ответственность для родителей. То есть если за неправомерное поведение было назначено административное наказание, но вновь совершено аналогичное нарушение, тогда должна наступать уже уголовная ответственность за неисполнение решения суда. Или же нужно признать удерживание ребенка одним из родителей похищением (в том случае, если суд определил место его жительства с другим родителем). А похищение человека — это 126-я статья УК РФ. Даже сам факт того, что человеку грозит уголовная ответственность, многих отрезвит и вынудит действовать в соответствии с судебными решениями.

Автор — эксперт ОНФ, директор Благотворительного фонда профилактики социального сиротства

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