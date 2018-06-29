В Хабаровске арестовали обвиняемого в растрате директора вуза

Директор Дальневосточного института управления — филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Вячеслав Кушнарев, обвиняемый в растрате, арестован в пятницу, 29 июня, центральным районным судом Хабаровска.

«Судом принято решение об избрании в отношении Кушнарева меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, или до 25 августа», — цитирует «РИА Новости» сообщение пресс-службы.

25 июня суд вынес приговор бухгалтеру одной из общеобразовательных школ в Ленском районе Республики Саха (Якутия). Она обвиняется в присвоении 1,6 млн рублей путем завышения зарплаты.