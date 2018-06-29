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В латвийском «городе химиков» Олайне вспыхнул крупный пожар

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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Близ латвийского города Олайне, где расположены склады с химическими отходами, вспыхнул пожар.

«В Олайне на территории сервиса отходов «BAO», на улице Целтниеку, возник пожар повышенной опасности. На месте работают 34 пожарных расчета, которые прибыли из Риги, Елгавы, и местные бригады из Олайне», — сообщили агентству «РИА Новости» в государственной пожарно-спасательной службе Латвии.

Сообщается, что за километры от места возгорания виден черный столб дыма. 

«Город химиков» Олайне находится в 15 км от Риги.

Ранее 28 июня крупный пожар произошел на складах в казахстанском городе Алма-Ате.

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