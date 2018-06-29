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Пользователи жалуются на сбои в работе «ВКонтакте»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Пользователи «ВКонтакте» из 10 городов России жалуются на сбои в работе социальной сети.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на портал Downdetector, 38% пользователей испытывают трудности при воспроизведении видео, 28% не могут войти в аккаунт, у еще 14% не открывается страница соцсети.

С перебоями в работе «ВКонтакте» столкнулись жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга, Краснодара, Уфы, Самары, Ростова-на-Дону, Нижнего Новгорода и Челябинска.

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