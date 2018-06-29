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За пять месяцев 2018 года россияне взяли микрокредитов на 110 млрд рублей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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За январь-май 2018 года микрофинансовые организации (МФО) выдали населению 11,1 млн займов (+19%) на 110 млрд рублей (+17%). 

Рынок микрокредитования выходит на рекорд
Займы в МФО за прошлый год стали более доступными для россиян

Об этом говорится в обзоре крупнейшей микрофинансовой компании «Домашние деньги».

Средняя сумма займа по сравнению с прошлым годом выросла с 10 тыс. до 10,5 тыс. рублей.

Рост показателей обусловлен наличием спроса со стороны населения, отметила руководитель департамента финансовых рейтингов Национального рейтингового агентства Карина Артемьева.

В свою очередь, на рост этого спроса влияет сокращение количества банков и их отделений по России, при том что населению требуются средства для текущих нужд.

По прогнозам экспертов, несмотря на то, что ставки по микрозаймам достигают нескольких сотен процентов годовых, по итогам 2018 года рынок микрофинансирования вырастет на 20–30%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Россияне одолжили у микрокредиторов 110 млрд рублей в 2018 году

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