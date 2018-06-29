Черышев рассказал о шансах на успех в игре с испанцами

1 июля сборная России будет проводить матч 1/8 финала ЧМ-2018 против сборной Испании. В преддверии важной встречи один из лидеров нашей команды полузащитник Денис Черышев рассказал «Известиям» о шансах на успех.

Черышев подчеркнул, что перед встречей с одной из сильнейших команд мира у нашей сборной очень серьезный настрой.

«Мы хотим прогрессировать, выиграть предстоящий матч и идти дальше, — отметил игрок. — Очевидно, что в 1/8 финала в нашей паре соперник является фаворитом. Очень важно продолжать верить в свои силы и качественно выполнять свою работу. Если это удастся, мы сможем показать достойный результат».

Кроме того, Черышев, автор автогола в игре с Уругваем, рассказал о причинах поражения в том матче.

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