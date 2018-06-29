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Instagram запустил функцию добавления музыки к Stories

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Фото: Global Look Press/ZUMA
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После обновления приложения Instagram пользователи могут добавлять музыкальные дорожки к видео в Stories. 

«Теперь вы можете добавить саундтрек к Stories, который подойдет к любому моменту и поможет выразить ваши чувства», — сказано в пресс-релизе социальной сети.

Stories — функция, которая позволяет загружать фотографии и короткие видео продолжительностью до 15 секунд. Такие публикации доступны в течение 24 часов, после чего бесследно исчезают.

При публикации Stories в разделе стикеров можно найти иконку с надписью «Музыка», при нажатии на которую открывается библиотека «с тысячами композиций — искать можно по названию, настроению, жанру или популярным новинкам». На самой публикации появится обложка альбома, название песни и имя исполнителя.

27 июня в Instagram появилась функция видеозвонка.

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