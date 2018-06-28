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Несколько человек погибли при стрельбе в редакции газеты в Мэриленде

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Фото: youtube.com
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Несколько человек погибли в результате стрельбы в редакции газеты Capital Gazette в Аннаполисе, столице американского штата Мэриленд, сообщает Bloomberg.

Подозреваемый задержан, сообщает Fox News Channel со ссылкой на полицию.

«Я только знаю, что один подозреваемый к настоящему моменту схвачен», — заявил окружной шериф Рон Бейтман.

По информации Daily Mail, погибли четыре человека, также издание сообщает о 20 пострадавших при стрельбе в реакции газеты в Мэриленде.

26 июня подросток в США нашел на диване в IKEA забытое посетителем оружие и устроил стрельбу. Полиция уже установила владельца оружия. Мужчина утверждает, что не заметил, как оно выпало на кушетку у него из кармана. Правоохранительные органы выясняют, есть ли у него документы на ношение огнестрельного оружия.

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