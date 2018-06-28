Здание загса обновят и отремонтируют в Благовещенске

Здание отделения загса по Благовещенску и Благовещенскому району планируют обновить и отремонтировать. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Исходя из документации, подрядчику необходимо будет заменить двери, отремонтировать и покрасить фасад здания. Также планируется провести монтаж козырьков с элементами художественного литья и установить перила, также с художественным литьем.

Начальная стоимость контракта составляет 1 млн 189 тыс. рублей, сообщает Амурская служба новостей.

Все работы необходимо будет завершить в течение двух месяцев с момента подписания контракта. Подрядчик определится 9 июля.