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Адвокат Керимова рассказал о снятии Францией всех обвинений с сенатора

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Адвокат Никита Сычев, представляющий интересы российского сенатора Сулеймана Керимова, подтвердил информацию о том, что суд французского города Экс-ан-Прованс снял обвинения с политика.

В беседе с ТАСС юрист уточнил, что Керимову вернут паспорт и внесенный им ранее залог. Власти Франции больше не выдвигают никаких обвинений против сенатора, добавил его представитель.

Сычев не стал комментировать судебное решение и раскрывать его подробности. Ранее 28 июня о снятии обвинений с Керимова сообщил источник  «Интерфакса».

Во Франции Керимова обвинили в отмывании средств и уклонении от уплаты налогов, его задержали в аэропорту Ниццы 20 ноября. Из-под стражи сенатора освободили под залог в €5 млн и предъявили условия, запретив выезд за пределы департамента Приморские Альпы. Позже прокуратура Ниццы потребовала заключить Керимова под стражу, однако апелляционный суд города Экс-ан-Прованс отклонил жалобу, но увеличил сумму залога до €40 млн.

В декабре Совет Федерации обратился к властям Франции с просьбой, чтобы Керимову позволили вернуться в Россию. В январе суд разрешил ему совершить кратковременную поездку в Россию, затем россиянину периодически стали разрешать выезды в РФ.

В мае сенатор прошел курс лечения в госпитале имени Вишневского, причиной госпитализации политика стали проблемы с сердцем.

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