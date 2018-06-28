Более 100 человек переплывут Амурский залив

Более 100 человек подали заявки на участие в марафонском заплыве «Амурский залив-2018». Мероприятие пройдет во Владивостоке 30 июня. Об этом сообщает пресс-служба Федерации подводного спорта Приморского края.

По информации организаторов, начало мероприятия запланировано на 9:00 на мысе Песчаный. Участников доставят к месту старта на катере. Пробную дистанцию в 1 км планируют преодолеть около 30 спортсменов, а в основном заплыве длиной 12 км будут участвовать более 100 человек.

На данный момент зарегистрировано 107 участников, но предполагается, что общее количество может достигнуть 120 человек. Среднее время заплыва составит 4–5 часов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Параллельно с основным заплывом будет организован еще один тестовый для детей до 16 лет. Дистанция составит 500 м. Принять участие можно будет с согласия родителей.

Как рассказал президент ФПС ПК Дмитрий Анашкин, безопасность пловцов будет обеспечиваться с помощью индивидуальных маркерных буйков, которые крепятся на поясе. Также по всей дистанции спортсменов будут сопровождать инспекторы ГИМС, ТОФ, ФПСПК и аккредитованные волонтеры на катерах.