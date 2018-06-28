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Тбилисский суд заочно приговорил Саакашвили к шести годам тюрьмы

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Обвинительный заочный приговор в отношении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили вынес городской суд Тбилиси. Политика приговорили к шести годам лишения свободы, признав причастным к избиению бывшего депутата парламента страны Валерия Гелашвили.

Саакашвили виновен
Экс-президент Грузии осужден на три года лишения свободы

Об этом в четверг, 28 июня, сообщил грузинский Первый канал. Обвинительный приговор вынесла судья Шорена Гунцадзе.

Саакашвили обвиняли в организации нападения, нанесения тяжкого вреда здоровью и злоупотреблении властью с применением насилия, пишет «Газета.ру».

Ранее по этому делу осудили бывшего министра внутренних дел Грузии Вано Мерабишвили, бывшего руководителя специального оперативного департамента МВД Эрекле Кодуа и бывшего главу этого департамента Гия Сирадзе.

На Гелашвили напали в 2005 году после публикации его статьи с резкой критикой политики Саакашвили. В центре Тбилиси депутата избили сотрудники правоохранительных органов, потерпевшего госпитализировали в тяжелом состоянии, напоминает НСН.

Михаил Саакашвили возглавлял Грузию с января 2004 по ноябрь 2007 года и с января 2008 по ноябрь 2013 года. Впоследствии против него возбудили уголовное дело.

В начале января 2018 года Саакашвили был заочно приговорен к трем годам лишения свободы по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани. Его признали виновным в сокращении тюремного срока полицейским и смерти банкира.

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