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Медведев назначил нового замглавы Минсельхоза

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев назначил Елену Фастову заместителем главы Минсельхоза. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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Предполагается, что в новой должности она будет курировать финансовый блок, отмечает «Интерфакс».

Ранее Фастова уже работала в Минсельхозе. В 2000 году она возглавила департамент бухгалтерского учета и отчетности ведомства, затем — департамент финансов и бухгалтерского учета.

После ухода из министерства в 2009 году и до 2014 года Фастова занимала пост управляющего директора агропромышленной группы «Молочный продукт», а затем стала независимым консультантом по управлению агропроектами.

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