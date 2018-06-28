Строительство школы началось в национальном селе Хабаровского края

Новую школу, рассчитанную на 300 учеников, планируют возвести в национальном селе Найхин Нанайского района Хабаровского края. Образовательное учреждение будет построено взамен старого, которое находится в аварийном состоянии после сильнейшего наводнения в 2013 году.

Как рассказала начальник управления образования администрации Нанайского района Надежда Бельды, на данный момент на выбранном участке ведутся отсыпные работы, вкопаны столбы ограждения. Также на участке установлена система видеонаблюдения за объектом. Пока что работу строителей осложняют затянувшиеся ливневые дожди, которые идут в Хабаровском крае.

Новая школа из кирпича будет иметь два этажа и сможет принять 300 учеников. Предполагается, что она откроет свои двери в 2020 году. В ней смогут заниматься дети не только из Найхина, но и из поселка Даерга, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

По словам Надежды Бельды, необходимость в новой школе назрела давно. В 2013 году произошло сильное наводнение, и старая школа стала разрушаться, так как вода под зданием стояла очень долго. С 2016 года дети занимаются физкультурой в ближайшей школе-интернате, потому что в собственном спортзале стало опасно находиться.