В ДНР взорвали памятный знак «За оборону Иловайска»

Памятный знак «За оборону Иловайска» взорвали на въезде в город, пострадавших при взрыве нет. Об этом сообщили в силовых структурах самопровозглашенной Донецкой Народной Республики (ДНР).

Знак установили в честь освобождения города от украинских силовиков. Летом 2014 года, спустя четыре месяца после государственного переворота на Украине, в Иловайске шли ожесточенные бои.

Что произошло

Взрыв прогремел ночью, причиной стало срабатывание взрывного устройства. У следствия в настоящее время две версии произошедшего. Согласно первой, злоумышленники хотели взорвать сам знак, сделанный в виде увеличенной копии государственной награды ДНР «За оборону Иловайска».

По другой версии, с помощью подрыва памятника планировалось сорвать прохождение гуманитарного конвоя МЧС РФ, который утром проезжал по этой трассе. В результате взрыва знак оказался полностью разрушен, а его осколки разбросало взрывной волной на 50 м.

Гуманитарный конвой России для Донбасса

С начала внутриукраинского конфликта Москва регулярно отправляет на восток Украины гуманитарные конвои. С лета 2014 года Донбасс получил лекарства, продукты, строительные материалы и предметы первой необходимости, доставленные 78 автоколоннами.

Утром в четверг, 28 июня, около Иловайска проезжали автомобили 78-го гумконвоя. МЧС РФ доставило в Донецк 290 т грузов.