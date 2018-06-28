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США инвестируют $1 млрд в энергетический сектор Мексики

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Фото: TASS/Zuma/Adolphe Pierre-Louis
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США инвестируют $1 млрд в энергетический сектор Мексики в ближайшие три года. Средства выделит американское Государственное агентство развития OPIC.

В совместном заявлении организации и министерства энергетики Соединенных Штатов отмечается, что целью данного проекта является увеличение и расширение энергоресурсов во всей Латинской Америке, пишет «РИА Новости».

В то же время Вашингтон недоволен Соглашением о североамериканской зоне свободной торговли (НАФТА), участниками которого являются США, Мексика и Канада. В начале июня американский лидер Дональд Трамп не исключил свертывания сделки и заключения отдельных договоренностей с этими странами. По его мнению, существующее соглашение стало причиной потери миллионами американских граждан рабочих мест в промышленности.

Год назад Мексика и США договорились об усилении сотрудничества в энергетической отрасти. В частности, было достигнуто соглашение об адаптации энергетических систем двух стран, развитии инвестиций и инфраструктуры, а также инноваций в данной области.

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