Прямой эфир
Сюжет:

Автор статьи о поведении россиянок на ЧМ объяснил ее смысл

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Публицист Платон Беседин прокомментировал набирающий силу скандал вокруг его статьи в газете «Московский комсомолец», опубликованной под названием «Время шлюх: россиянки на мундиале позорят себя и страну».

Речь в ней шла о том, что россиянки, «впавшие в сексуальную горячку», контактируют с футбольными болельщиками из-за рубежа: кто-то предоставляет эскорт-услуги, а другие хотят выйти замуж и изменить жизнь. Эта публикация вызвала шквал негодования в соцсетях. 

Москва на ярком фане
Что думают о России футбольные болельщики с разных континентов

«Заголовок в электронной версии — не мой. Я считаю, что это чересчур. У нас ведь многие не читают дальше заголовка. Прочтут заголовок и начинается троллинг», — приводит слова Беседина телеканал РЕН ТВ.

Журналист пояснил, что речь в колонке идет о проблеме воспитания в российском обществе, на которое оказывает влияние медиасистема, создающая культ «торговли собой». 

По словам Беседина, в начале текста он отталкивался вовсе не от каких-то конкретных случаев, связанных с контактами болельщиков и россиянок, а от акции, объявленной сетью фастфуда Burger King: забеременей от звезды футбола и получи 3 млн рублей и пожизненный запас гамбургеров. Сам факт появления подобной акции (хоть она и была отменена, и компания принесла извинения), по мнению автора, говорит о наличии проблемы.

В связи с этим он призвал российских мужчин поучаствовать в решении этой проблемы, а не в ее обсуждении.

Ранее в июне соцсеть «ВКонтакте» вынесла предупреждения администраторам сообщества Buceta Rosa и аналогичных групп, посвященных поведению россиянок на ЧМ-2018. От них потребовали ужесточить модерацию контента и комментариев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Аргентинский фанат со слезами извинился за оскорбление россиянки
Милонов оценил статью МК о поведении россиянок во время мундиаля

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017