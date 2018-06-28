Автор статьи о поведении россиянок на ЧМ объяснил ее смысл

Публицист Платон Беседин прокомментировал набирающий силу скандал вокруг его статьи в газете «Московский комсомолец», опубликованной под названием «Время шлюх: россиянки на мундиале позорят себя и страну».

Речь в ней шла о том, что россиянки, «впавшие в сексуальную горячку», контактируют с футбольными болельщиками из-за рубежа: кто-то предоставляет эскорт-услуги, а другие хотят выйти замуж и изменить жизнь. Эта публикация вызвала шквал негодования в соцсетях.

«Заголовок в электронной версии — не мой. Я считаю, что это чересчур. У нас ведь многие не читают дальше заголовка. Прочтут заголовок и начинается троллинг», — приводит слова Беседина телеканал РЕН ТВ.

Журналист пояснил, что речь в колонке идет о проблеме воспитания в российском обществе, на которое оказывает влияние медиасистема, создающая культ «торговли собой».

По словам Беседина, в начале текста он отталкивался вовсе не от каких-то конкретных случаев, связанных с контактами болельщиков и россиянок, а от акции, объявленной сетью фастфуда Burger King: забеременей от звезды футбола и получи 3 млн рублей и пожизненный запас гамбургеров. Сам факт появления подобной акции (хоть она и была отменена, и компания принесла извинения), по мнению автора, говорит о наличии проблемы.

В связи с этим он призвал российских мужчин поучаствовать в решении этой проблемы, а не в ее обсуждении.

Ранее в июне соцсеть «ВКонтакте» вынесла предупреждения администраторам сообщества Buceta Rosa и аналогичных групп, посвященных поведению россиянок на ЧМ-2018. От них потребовали ужесточить модерацию контента и комментариев.