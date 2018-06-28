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Российская экономическая школа возглавила топ-100 вузов РФ по версии Forbes

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Российская экономическая школа (РЭШ) возглавила топ-100 вузов РФ по версии Forbes. В тройку лидеров вошли также Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте России (РАНХиГС) и Московский физико-технический институт (МФТИ).

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Издание впервые составило подобный рейтинг. Его авторы учитывали не только качество образования, научно-исследовательскую, международную и финансовую деятельность учреждения, но и карьерные перспективы студентов. В частности, наличие среди выпускников миллиардеров, чиновников, крупных бизнесменов и топ-менеджеров крупных российских и международных компаний.

Так, РЭШ, который входит в топ-50 лучших факультетов экономики мира, предъявляет высокие требования не только к поступающим и студентам, но и к преподавателям. РАНХиГС является одним из лидеров по количеству выпускников, ставших руководителями субъектов России. А среди выпускников МФТИ есть несколько богатейших российских бизнесменов по версии Forbes.

В пятерку вошли также Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» и Московский государственный институт международных отношений МИД России (МГИМО).

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ) оказался лишь на шестой строчке. Далее идут Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО), Российский государственный университет нефти и газа имени И. М. Губкина (РГУНГ), Национальный исследовательский ядерный университет (МИФИ). Замыкает первую десятку Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (ВШЭ).

В начале июня три московских учебных заведения возглавили список лучших российских вузов по версии рейтингового агентства RAEX. Ими стали МГУ имени М.В. Ломоносова, МФТИ и Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ».

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