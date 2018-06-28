BP купил крупнейшую сеть станций электрозаправок в Великобритании

Британская нефтегазовая компания BP объявила о покупке Chargemaster, крупнейшего в Великобритании производителя и поставщика станций для подзарядки электромобилей. Он насчитывает около 6,5 тыс. станций по всему Соединенному Королевству.

Сумма сделки не оглашается. Однако Би-би-си сообщает, что покупка обошлась BP в £130 млн. После завершения процесса слияния Chargemaster пройдет ребрендинг и станет подразделением BP Chargemaster, говорится в пресс-релизе компании.

«В BP мы считаем, что быстрое и удобное зарядное устройство имеет решающее значение для укрепления успешного внедрения электромобилей... Сочетание знаний и опыта BP и Chargemaster — важный шаг на пути к сверхбыстрым зарядным станциям на заправочных станциях BP по всей Великобритании и становлению BP ведущим поставщиком энергии для автомобилей с низким содержанием углерода, на дороге или дома», — заявил исполнительный директор BP Downstream Тюфан Эргинбильжик.

По прогнозу BP, количество электромобилей в Великобритании вырастет со 135 тыс. до 12 млн. машин к 2040 году. В планах у компании — постройка 1,2 тыс. сверхбыстрых станций мощностью 150 кВт⋅ч до конца года. Они позволят водителям за 10 минут подзарядить свои машины достаточным количеством электричества, чтобы проехать расстояние 100 миль (около 160 км).

Компания Chargemaster была основана в 2008 году. Сейчас ее услугами пользуется около 40 тыс. человек. Она насчитывает 50 тыс. зарядных станций по всему Соединенному Королевству и Европе.