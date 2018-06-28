Суд арестовал главу карельского «Мемориала» Юрия Дмитриева

Суд в Петрозаводске 28 июня арестовал на два месяца руководителя карельского «Мемориала» 62-летнего Юрия Дмитриева по делу о насильственных действиях сексуального характера в отношении приемной дочери. Об этом сообщил его адвокат Виктор Ануфриев.

Защитник отметил, что обвинение основывается на объяснении приемной дочери правозащитника, передает ТАСС.

Накануне Дмитриев был задержан сотрудниками правоохранительных органов. В отношении него возбудили новое уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста»).

5 апреля Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по делу о педофилии и изготовлении детской порнографии. При этом он был признан виновным в «незаконном хранении основных частей огнестрельного оружия» и лишен свободы на срок 2,5 года.

Дмитриева арестовали в декабре 2016 года. Он пробыл под арестом до января 2018 года, после чего вышел под подписку о невыезде. 14 июня Верховный суд Карелии отменил правозащитнику оправдательный приговор.