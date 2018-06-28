Суд в Швеции поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»

Шведский суд отказал украинскому «Нафтогазу» в отмене остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по контракту о транзите газа с российским «Газпромом».

Представители энергетической компании «Газпром» опубликовали на странице в Twitter сообщение о решении шведского суда.

Отмечается, что апелляционный суд округа Свеа (Швеция) постановил оставить в силе свой приказ от 13 июня 2018 года. Ранее эта же судебная инстанция приостановила действие решения Стокгольмского арбитража от 18 февраля 2018 года о взыскании с «Газпрома» $2,56 млрд.

«Нафтогаз» пытался обжаловать судебный приказ, но суд нашел доводы украинской компании несостоятельными и отклонил жалобу, передает «Газета.ру».

Шведский апелляционный суд округа Свеа 13 июня приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража, ходатайство 7 июня подала российская компания из-за обжалования арбитражного решения по транзитному контракту и попыток украинской стороны начать процедуру принудительного исполнения этого решения до рассмотрения жалобы.

Апелляционный суд приостановил исполнение решения Стокгольмского суда, лишив таким образом «Нафтогаз» оснований для попыток ареста активов «Газпрома» за рубежом. «Нафтогаз» 18 июня оспорил приостановку взыскания с «Газпрома».