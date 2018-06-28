Прямой эфир

Суд в Швеции поддержал «Газпром» в споре с «Нафтогазом»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Шведский суд отказал украинскому «Нафтогазу» в отмене остановки исполнения решения Стокгольмского арбитража по контракту о транзите газа с российским «Газпромом».

Очень хочется нить
Куда заведет Россию вторая часть «Турецкого потока»

Представители энергетической компании «Газпром» опубликовали на странице в Twitter сообщение о решении шведского суда.

Отмечается, что апелляционный суд округа Свеа (Швеция) постановил оставить в силе свой приказ от 13 июня 2018 года. Ранее эта же судебная инстанция приостановила действие решения Стокгольмского арбитража от 18 февраля 2018 года о взыскании с «Газпрома» $2,56 млрд.

«Нафтогаз» пытался обжаловать судебный приказ, но суд нашел доводы украинской компании несостоятельными и отклонил жалобу, передает «Газета.ру».

Шведский апелляционный суд округа Свеа 13 июня приостановил исполнение решения Стокгольмского арбитража, ходатайство 7 июня подала российская компания из-за обжалования арбитражного решения по транзитному контракту и попыток украинской стороны начать процедуру принудительного исполнения этого решения до рассмотрения жалобы.

Апелляционный суд приостановил исполнение решения Стокгольмского суда, лишив таким образом «Нафтогаз» оснований для попыток ареста активов «Газпрома» за рубежом. «Нафтогаз» 18 июня оспорил приостановку взыскания с «Газпрома».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт рассказал о сроках спора между «Газпромом» и «Нафтогазом»
«Газпром» подтвердил попытки «Нафтогаза» арестовать активы компании в Британии

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017