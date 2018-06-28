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Пять человек погибли в результате крушения самолета правительства штата в Индии

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Фото: twitter.com
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Самолет King Air C90, который принадлежит правительству штата Уттар-Прадеш в Индии, разбился в Мумбаи. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главное управление гражданской авиации страны.

В настоящее время известно о пяти погибших: пилот, три пассажира и один прохожий. По информации местных СМИ, самолет упал на расположенный в густонаселенном районе Мумбаи строящийся дом. Очевидцы крушения сообщают, что пилот пытался увести самолет от жилых кварталов, но это ему не удалось, передает НСН. Произошло возгорание.

Сотрудники полиции проводит расследование инцидента. Для этого привлечены и авиационные специалисты.

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