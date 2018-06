Пять человек погибли в результате крушения самолета правительства штата в Индии

Самолет King Air C90, который принадлежит правительству штата Уттар-Прадеш в Индии, разбился в Мумбаи. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на главное управление гражданской авиации страны.

В настоящее время известно о пяти погибших: пилот, три пассажира и один прохожий. По информации местных СМИ, самолет упал на расположенный в густонаселенном районе Мумбаи строящийся дом. Очевидцы крушения сообщают, что пилот пытался увести самолет от жилых кварталов, но это ему не удалось, передает НСН. Произошло возгорание.

#Mumbai: A chartered plane has crashed near Jagruti building in Ghatkopar where construction work was going on. More details awaited pic.twitter.com/QvDGtJqYF3