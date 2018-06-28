Новые водные маршруты могут появиться между Москвой и областью

Москву и Московскую область могут связать новые водные маршруты. Этот вопрос уже начали обсуждать власти столицы и Подмосковья, сообщил председатель комитета Мособлдумы по вопросам транспортной инфраструктуры, связи и информатизации Олег Григорьев.

По его словам, в Москве сейчас действуют три речных маршрута общественного транспорта: два по реке Ока — от причала «Бочманово» (город Коломна) до причала «Притыка» и от причала Серпухов до причала «Сады», а также еще один по Москве-реке от причала «Андреевское» до причала «Лыткарино».

Ежегодно пассажиропоток по ним доходит до 30 тыс. человек, 90% из которых — это люди льготных категорий. По мнению экспертов, в текущем сезоне услугами водного транспорта воспользуются порядка 35 тыс. человек, пишет НСН.

Летняя пассажирская навигация по Москве-реке открылась 24 апреля. Всего по Москве-реке будут ходить порядка 100 экскурсионных теплоходов.



