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Участок Филевской линии московского метро закроют на выходные

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Фото: ТАСС/Николай Галкин
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Участок Филевской линии Московского метрополитена между станциями «Киевская» и «Кунцевская» закроют на выходные, 30 июня и 1 июля, в связи с ремонтными работами. В эти дни для удобства пассажиров будут курсировать бесплатные автобусы КМ, которые свяжут все недоступные остановки.

«Со станции «Кунцевская» пассажиры смогут проехать по Арбатско-Покровской линии, а с «Киевской» — по Кольцевой и Арбатско-Покровской линиям, а также по Филевской линии до «Международной» или «Александровского сада», — рассказали «Интерфаксу» в пресс-службе столичной подземки.

2 июля в 5:30 утра участок Филевской линии Московского метрополитена возобновит работу в обычном режиме.

На этой неделе столичная подземка запустила программу лояльности для владельцев транспортной карты «Тройка», в рамках которой ее владельцам будут предоставляться скидки и бонусы.

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