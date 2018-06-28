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Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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Американская теннисистка Серена Уильямс отказалась сдавать допинг-тест и обвинила Антидопинговое агентство США (USADA) в «предвзятом отношении».

Допинг-офицер явился в дом Уильямс во Флориде ранним утром — в 08:30 по местному времени. Помощник теннисиста впустил его внутрь и объяснил, что спортсменки сейчас нет дома. Тот, в свою очередь, отказался покидать ее дом без допинг-пробы.

Уильямс позвонила главе Женской теннисной ассоциации (WTA) Стиву Саймону и пожаловалось на «предвзятое отношение». При этом WTA не несет ответственность за сбор допинг-проб, поскольку этим занимается USADA, пишет портал deadspin.

Между тем отказ Уильямс от сдачи допинг-теста не считается нарушением, поскольку представитель USADA заранее не предупредил о своем визите. Более того, спортсмен может допустить два нарушения данного правила, при третьем он считается нарушившим антидопинговые правила.

Серена Уильямс в марте текущего года призналась в употреблении допинга во время турнира «Большого шлема» Roland Garros в 2015 году. Американка указала, что употребляла запрещенные препараты легально, поскольку имела терапевтическое исключение.

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