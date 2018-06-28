Мэрию Владивостока покрасят в белый цвет за 1,6 млн рублей

Во Владивостоке подвели итоги аукциона на ремонт фасада и покраску здания мэрии в белый цвет. Торги выиграл подрядчик из Хабаровска ООО «Привас», который согласился выполнить работы за 1,6 млн рублей вместо изначальных 4,3 млн рублей.

Исходя и документации исполнителю будет необходимо провести ремонт фасада здания, окрасить его акриловыми составами, металлические оконные переплеты окрасить масляными составами, обить стены, провести погрузочно-разгрузочные работы и прочее, сообщает ИА PrimaMedia.

Как рассказали в ООО «Привас», сейчас решаются все формальные вопросы, связанные со сроками подписания и рассмотрения. После этого планируется приступить к работам.

Все необходимые работы должны быть осуществлены за 35 дней после подписания контракта.