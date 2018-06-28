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Новую станцию метро в Самаре спроектируют за 180 млн рублей

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Новая станция метро появится в Самаре. Власти определили подрядчика, который составит проект станции за 180 млн рублей.

Суточный пассажиропоток станции в первый год работы запланирован на уровне 95,7 тыс. человек. На линию планируется вывести 14 поездов, которые будут двигаться с интервалом в четыре минуты. Стоимость станции составит 6 млрд рублей. Почти 700 м проектируемого участка планируется построить открытым путем, еще 74 м построят закрытым путем. Об этом сообщает НИА «Самара» со ссылкой на «ФедералПресс».

Проектирование станции обойдется в 180 млн рублей. Единственным участником аукциона на сайте госзакупок стала компания «Волгатрансстрой-Проект». Подрядчик должен подготовить документацию по планировке территории, для этого предстоит провести обследование конструкций более чем 30 зданий в районе строительства станции метро и перегона.

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