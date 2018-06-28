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Будущее Йоахима Лева в сборной Германии прояснится на следующей неделе

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Фото: РИА Новости/Нина Зотина
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Руководство сборной Германии предоставит анализ выступления команды на чемпионате мира по футболу на следующей неделе. С таким заявлением выступил глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель.

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Он рассчитывает, что главный тренер немецкой сборной Йоахим Лев выскажется насчет своего будущего в команде. При этом Гриндель подчеркнул, что необходимо сосредоточиться на мерах, которые позволят сборной выйти из кризиса, сообщает ТАСС.

Сборная Германии неудачно выступила на чемпионате мира в России. Команда заняла последнее место в группе F. Впервые в истории немецкая сборная не сумела преодолеть групповой раунд финальной части мирового первенства.

Йоахим Лев возглавил сборную Германии в 2006 году. Под его руководством команда одержала победу на чемпионате мира — 2014 в Бразилии. Контракт специалиста действует до 2020 года.

Ранее Лев, комментируя провал подопечных, заявил, что подобное происходило и с другими сборными. Специалист подчеркнул, что необходимо сделать правильные выводы и двигаться дальше.

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