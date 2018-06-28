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Госсекретарь США отправится на переговоры в Пхеньян

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Фото: REUTERS/Brendan McDermid
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Госсекретарь США Майк Помпео на следующей неделе намерен посетить Пхеньян, где проведет переговоры по ядерному разоружению Корейского полуострова.

Операция Ын
В Сингапуре прошла встреча лидеров США и КНДР

Как сообщает Channel NewsAsia, ради визита в КНДР глава американского внешнеполитического ведомства даже отменил встречу со своим индийским коллегой в Вашингтоне, которая была запланирована на 6 июля. Официально о его поездке объявят в ближайшие дни.

Этот визит может стать первым контактом на высоком уровне после переговоров лидеров США и Северной Кореи Дональда Трампа и Ким Чем Ына, которые состоялись в Сингапуре 12 июня. По итогам саммита Вашингтон обязался предоставить северокорейским властям гарантии безопасности в обмен на приверженность КНДР денуклеаризации полуострова.

Как стало известно позднее, в ходе той же встречи американский лидер заявил северокорейскому коллеге, что намерен снять санкции с Пхеньяна на фоне дальнейшего улучшения отношений. Однако 22 июня США еще на год продлили действие ограничительных мер в отношении КНДР.

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