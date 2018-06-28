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Врачей обвинили в гибели полугодовалого мальчика в Красноярске

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По факту гибели шестимесячного мальчика в красноярской межрайонной детской больнице № 1 СК возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения врачами своих профессиональных обязанностей».

Как следует из материалов дела, мальчик родился в декабре 2017 года в перинатальном центре. Ребенок находился в тяжелом состоянии и был подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

В марте 2018 года 26-летняя мама малыша написала заявление на перевод в межрайонную детскую клиническую больницу № 1. Врачи подтвердили все диагнозы, которые были поставлены в перинатальном центре, в том числе цитомегаловирусную инфекцию.

Цитомегаловирусную инфекцию в перинатальном центре не лечили, вследствие чего болезнь перешла в запущенную стадию и привела к гибели ребенка.

Следователи устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего, в том числе изучают медицинские документы ребенка.

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