Amazon купит крупнейшую онлайн-аптеку США

Компания Amazon приобретет крупнейший в США онлайн-магазин лекарств PillPack. Сумма сделки не разглашается, говорится в пресс-релизе онлайн-ритейлера.

Частная компания PillPack занимается поставкой лекарств людям, регулярно нуждающимся в неоднократном приеме медицинских препаратов в течение дня, выписанных по рецепту врачей. С такими проблемами сталкиваются больные диабетом, ожирением или гипертонией.

PillPack была основана в 2013 году. Сумма инвестиций в компанию составила $118 млн, а в 2017-м ее годовая выручка превысила $100 млн. В том же году журнал Forbes внес PillPack в список «миллиардных стартапов».

«Команда PillPack сочетает в себе большой опыт в фармакологии и фокус на технологиях... PillPack значительно облегчает жизнь своих покупателей, и мы хотим помочь им продолжать облегчать ее, экономя время покупателей, упрощая их жизнь и делая их более здоровыми», — заявил директор потребительского бизнеса Amazon Джефф Уилке.

Окончательно сделку планируется завершить во второй половине 2018 года. Сообщается, что на новости о покупке Pillpack рынки отреагировали снижением цен на акции компаний, распространяющих лекарства через интернет. Ранее онлайн-аптеку хотел приобрести конкурент Amazon, сеть розничной и оптовой торговли Walmart меньше, чем за $1 млрд, отмечает издание CNBC.

Amazon сотрудничает с финансовыми холдингами JP Morgan Chase и Berkshire Hathaway. По их мнению, цены на лекарства в США растут слишком быстро, что сдерживает рост экономики. Совместно компании разрабатывают новую стратегию для снижения цен на медикаменты и улучшения качества предоставляемых услуг.