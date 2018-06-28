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Саакашвили приговорили в Грузии к шести годам за избиение депутата

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Фото: Global Look Press/Sergii Kharchenko
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Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заочно приговорен к шести годам лишения свободы по делу об избиении экс-депутата Валерия Гелашвили. Соответствующее решение принял городской суд Тбилиси.

Саакашвили виновен
Экс-президент Грузии осужден на три года лишения свободы

Нападение на бывшего парламентария было совершено летом 2005 года после публикации статьи, в которой он критикует Саакашвили. Гелашвили избили бойцы спецназа. Следствие полагало, что нападение носило заказной характер и было организовано главой государства.

Свидетелем по делу выступала экс-председатель грузинского парламента Нино Буржанадзе. По ее словам, она лично слышала о планах Саакашвили отомстить Гелашвили, сообщает «Интерфакс».

Михаил Саакашвили был президентом Грузии с января 2004 года по ноябрь 2007-го и с января 2008 года до середины ноября 2013-го. В 2015 году он получил гражданство Украины и занял должность губернатора Одесской области. Позднее между ним и президентом Украины Петром Порошенко произошел конфликт, в результате которого грузинский политик ушел в оппозицию. В начале 2018 года Киев выслал Саакашвили из страны.

В Грузии против экс-президента возбужден ряд уголовных дел. Ранее его признали причастным к убийству банковского служащего Сандро Гиргвлиани, которое было совершено в 2006 году.

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