Власти Москвы поставили на Никольской рамки досмотра

В центре Москвы на Никольской улице со стороны Лубянской площади установили рамки металлодетекторов, сообщает пресс-служба столичного департамента региональной безопасности.

Рамки будут находиться там до конца проведения чемпионата мира по футболу. Такое решение было принято для защиты людей, которые массово собираются на Никольской.

В департаменте не исключили, что в случае необходимости рамки досмотра могут быть установлены на других популярных у туристов улицах.

Подобные устройства уже давно установлены со стороны Красной площади, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Никольская — неофициальное место сбора болельщиков ЧМ-2018. Улица стала буквально меккой фанатов, где праздник идет круглые сутки. Вечером поют, танцуют, радуются победам, а днем соревнуются в чеканке мяча.