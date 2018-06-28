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Власти Москвы поставили на Никольской рамки досмотра

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Фото: РИА Новости/Илья Питалев
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В центре Москвы на Никольской улице со стороны Лубянской площади установили рамки металлодетекторов, сообщает пресс-служба столичного департамента региональной безопасности.

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Рамки будут находиться там до конца проведения чемпионата мира по футболу. Такое решение было принято для защиты людей, которые массово собираются на Никольской. 

В департаменте не исключили, что в случае необходимости рамки досмотра могут быть установлены на других популярных у туристов улицах.

Подобные устройства уже давно установлены со стороны Красной площади, отмечает агентство городских новостей «Москва»

Никольская — неофициальное место сбора болельщиков ЧМ-2018. Улица стала буквально меккой фанатов, где праздник идет круглые сутки. Вечером поют, танцуют, радуются победам, а днем соревнуются в чеканке мяча.

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