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Движение грузовиков ограничат на трассах Астраханской области

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В связи с жарой на дорогах Астраханской области вводится ограничение движения для грузовиков. Оно начнет действовать с 5 июля.

По данным управления федеральных дорог «Каспий», ограничение распространяется на большегрузы при повышении температуры воздуха до 32 градусов и выше. Передвигаться по дорогам транспортные средства смогут с 22:00 до 10:00. Помимо Астраханской области, ограничение будет действовать в Калмыкии, Дагестане и Чечне. Об этом сообщает «Астрахань 24».

Запрет не распространяется на пассажирские и международные перевозки, а также транспортировку грузов, необходимых для ликвидации последствий стихийных бедствий.

Ограничение продлится до 31 августа.

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