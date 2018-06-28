Путин сообщил о выводе из Сирии более тысячи российских военных

Президент РФ Владимир Путин на торжественном приеме в честь выпускников военных вузов рассказал, как идет процесс вывода российской группировки войск из Сирии. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Глава государства напомнил, что вывод подразделений начался во время его приезда на авиабазу Хмеймим 11 декабря 2017 года.

«Этот вывод продолжается и сейчас: только за последние несколько дней выведено 13 самолетов, 14 вертолетов, 1140 человек личного состава. Все они — люди, прошедшие испытания боевыми действиями», — сказал Путин.

Он также обратил внимание на то, что в борьбе с террористами в Сирии российские военные наглядно показали свой возросший потенциал и слаженность соединений армии.

В связи с вышесказанным Путин призвал полностью использовать опыт сирийской операции при боевой подготовке военнослужащих на территории России: отрабатывать самые сложные и нестандартные задачи в ходе внезапных проверок, стратегических и тактических учений, а также для освоения уникальной техники нового поколения, которая поступает в войска.

По мнению политолога Дмитрия Евстафьева, российские военные в Сирии приобрели колоссальный опыт ведения асимметричных боев с очень хорошо подготовленным противником в условиях массированного применения цифровых средств.

«Российские войска вели боевые действия именно в цифровом пространстве, активно используя новые формы и методы. Второй очень важный момент — это опыт партизанских, противодиверсионных форм боевой деятельности», — сказал он в эфире радио Sputnik.

Эксперт добавил, что также военные приобрели абсолютно неоценимый опыт взаимодействия между наземным и воздушным компонентом российских ВС.

При этом 19 июня спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев заявил, что борьба с террористами продолжится в сирийском Идлибе, поскольку там еще остается достаточное количество боевиков.