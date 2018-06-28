Полиция Хельсинки начала подготовку к саммиту РФ–США

Подготовку к организации проведения российско–американского саммита начала полиция столицы Финляндии Хельсинки. В сообщении департамента городской полиции отмечается, что ведомство имеет большой опыт в организации встреч подобного уровня.

«Понятно, что меры безопасности будут отличными (от обычного. — Ред.), но для подобного уровня это нормально», — указал заместитель начальника полиции Хельсинки Хейкк Копперойнен.

Ранее, 28 июня, стало известно, что встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится в Хельсинки 16 июля. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Президент Финляндии обозначил темы переговоров с Путиным и Трампом. По словам Саули Ниинистё, он намерен обсудить с коллегами из РФ и США ситуацию в Балтийском море и в Арктическом регионе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что встреча президентов РФ и США будет способствовать диалогу между Москвой и НАТО.