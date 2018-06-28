Пьяный мужчина упал с колеса обозрения в Иркутске

Мужчина в состоянии алкогольного опьянения забрался на неработающее колесо обозрения в Иркутске и сорвался. Он получил различные травмы и был госпитализирован.

Как сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на источник в правоохранительных органах, 27 июня двое приятелей в состоянии алкогольного опьянения решили залезть на неработающее колесо обозрения, при этом один из них не удержался и сорвался.

Мужчина получил различные телесные травмы и был госпитализирован. В отношении пострадавшего и его друга возбуждено дело об административном правонарушении.

Новый аттракцион высотой 50 м находится на острове Конном. Открытие объекта переносилось уже четыре раза. Изначально запустить колесо предполагалось 31 декабря 2017 года, затем на День города Иркутска, а после дата переносилась на 12 и 20 июня. Отмечается, что инвестор проекта не располагает точной информацией о сроках запуска аттракциона.