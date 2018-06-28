Монтажника будут судить за смерть рабочего в Тюменской области

В суд передано уголовное дело по факту гибели сотрудника строительной организации при ремонте трубопровода в Тюменской области. Монтажник обвиняется в нарушении правил безопасности.

По данным следствия, обвиняемый без разрешения начальства решил устранить сварочный дефект. Рабочие проникли вглубь трубопровода на 230 м через рассеченный участок трубопровода. Во время восстановительных работ в замкнутом пространстве начал скапливаться углекислый газ. Монтажник и сварщик потеряли сознание. Их смогли вытащить на свежий воздух другие рабочие, однако сварщик скончался до прибытия скорой помощи. Об этом сообщает портал «Наш город».

Уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности, которое повлекло смерть человека». Материалы переданы в суд.