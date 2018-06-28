Прямой эфир

Монтажника будут судить за смерть рабочего в Тюменской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В суд передано уголовное дело по факту гибели сотрудника строительной организации при ремонте трубопровода в Тюменской области. Монтажник обвиняется в нарушении правил безопасности.

По данным следствия, обвиняемый без разрешения начальства решил устранить сварочный дефект. Рабочие проникли вглубь трубопровода на 230 м через рассеченный участок трубопровода. Во время восстановительных работ в замкнутом пространстве начал скапливаться углекислый газ. Монтажник и сварщик потеряли сознание. Их смогли вытащить на свежий воздух другие рабочие, однако сварщик скончался до прибытия скорой помощи. Об этом сообщает портал «Наш город».

Уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности, которое повлекло смерть человека». Материалы переданы в суд.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Рабочий погиб в шахте «Восточная» в Челябинской области
Дорожный рабочий погиб в Ульяновской области

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017