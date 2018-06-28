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В Париже на протестных акциях начались беспорядки

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Фото: REUTERS/Benoit Tessier
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В Париже во время акции протеста 28 июня, которая началась на площади Бастилии несколько часов назад, начались беспорядки, сообщает «РИА Новости».

В колонне митингующих присоединилась группа провокаторов в черной одежде, скрывающих лица масками. Агрессивно настроенные молодые люди разбили несколько витрин и напали на банк. Полиция остановила колонну, но протестующие кричат: «Убирайтесь!».

Митинги организованы профсоюзами. Они и их сторонники, в числе которых левые партии и общественные организации, выступают против изменения социальной политики Франции. Массовые протесты запланированы на 28 июня и в других городах республики.

В мае во Франции прошли акции протеста против политики президента страны Эммануэля Макрона. 1 мая в Париже против участников применили водометы и слезоточивый газ. 5 мая участники протестов призвали главу государства оставить власть.

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