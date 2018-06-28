ФК «Спартак» заработал 580 млн рублей от продажи билетов за чемпионский сезон

Почти 580 млн рублей заработал футбольный клуб «Спартак» от продажи билетов и абонементов в чемпионский сезон-2016/17. Данные годового финансового отчета приводит пресс-служба клуба.

В сезоне-2016/17 ЧК «Спартак» стал чемпионом России, заработав 579,4 млн рублей. В сезоне он продал 263,835 тыс. билетов и 15,972 тыс. абонемента. Отмечается, что продажи билетов составили 66,7% дохода, абонементов — 33,3%. Также 403,373 тыс. рублей клуб получил от продажи билетов в VIP-ложи, сообщает РИАМО.

В сезоне-2015/16 доход «Спартака» составил 446,913 рублей. Домашние матчи клуб проводит на стадионе «Открытие Арена» вместимостью 45 тыс. зрителей, построенном в 2014 году.