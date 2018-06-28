Прямой эфир

Названа дата прибытия конгрессменов США в Россию

0
Фото: Global Look Press/Alex Edelman
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Американские парламентарии приедут в Россию 30 июня и пробудут в стране до 5 июля, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. По ее словам, делегация обеих палат конгресса США посетит Москву и Санкт-Петербург.

Так, 3 июля иностранные гости встретятся с коллегами в Совете Федерации. Программой также предусмотрены переговоры с депутатами Государственной думы и с другими официальными лицами.

«Будем рады видеть и принять американцев и в Министерстве иностранных дел», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Нескольким часами ранее стало известно, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. В Белом доме рассказали, что стороны обсудят двусторонние отношения и вопросы национальной безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперт объяснил страх Великобритании перед встречей Путина и Трампа
Делегация сенаторов США рассчитывает встретиться с Путиным

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017