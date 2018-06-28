Названа дата прибытия конгрессменов США в Россию

Американские парламентарии приедут в Россию 30 июня и пробудут в стране до 5 июля, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова. По ее словам, делегация обеих палат конгресса США посетит Москву и Санкт-Петербург.

Так, 3 июля иностранные гости встретятся с коллегами в Совете Федерации. Программой также предусмотрены переговоры с депутатами Государственной думы и с другими официальными лицами.

«Будем рады видеть и принять американцев и в Министерстве иностранных дел», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Нескольким часами ранее стало известно, что встреча лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет в Хельсинки 16 июля. В Белом доме рассказали, что стороны обсудят двусторонние отношения и вопросы национальной безопасности.