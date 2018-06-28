Жителям Магадана представили проект берегоукрепления Охотского моря

Демонстрацию проекта по укреплению берега Охотского моря в Магадане организовали для горожан. Проект разместили в сквере «Морской». Об этом сообщает управление информационной политики правительство Магаданской области.

Исходя из документации проекта, реализация берегоукрепления будет проводиться в два этапа. Первый этап включает сами берегоукрепительные работы, а второй — реконструкцию подпорной стены и Портовского шоссе. Государственную экспертизу проект прошел 25 мая 2018 года, сообщает ИА MagadanMedia.

На данный момент берег Охотского моря в бухте Нагаева вблизи Портовского шоссе и сквера «Морской» находится аварийном состоянии. По нему проходит единственная автодорога, соединяющая город Магадан и Магаданский морской торговый порт.

Проект укрепления берега был разработан в связи с поручением заместителя председателя правительства Российской Федерации — полномочного представителя президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева в 2017 году.