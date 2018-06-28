Прямой эфир

Водный стадион просят построить жители Липецка

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Липчане выступили с инициативой развития в городе водных видов спорта. Предложение построить стадион или крытый тренировочный центр опубликовано на местном «Портале неравнодушных».

По мнению автора инициативы, в России с каждым годом проводится все больше соревнований по гребле и другим водным дисциплинам. При этом инфраструктура в Липецке не способствует развитию спорта. Горожане предлагают построить водный стадион, который круглый год будет являться тренировочной площадкой. Об этом пишет LipetskMedia.

Липчане считают, что на водном стадионе смогли бы заниматься спортсмены из других регионов.

Голосование за инициативу продлится до 28 июля. Если идею одобрят больше 500 горожан, ее рассмотрят местные власти.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Базой женской футбольной сборной может стать стадион в Калининграде
Женщин в Иране впервые с 1979 года пустили на футбольный стадион

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017