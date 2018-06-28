Водный стадион просят построить жители Липецка

Липчане выступили с инициативой развития в городе водных видов спорта. Предложение построить стадион или крытый тренировочный центр опубликовано на местном «Портале неравнодушных».

По мнению автора инициативы, в России с каждым годом проводится все больше соревнований по гребле и другим водным дисциплинам. При этом инфраструктура в Липецке не способствует развитию спорта. Горожане предлагают построить водный стадион, который круглый год будет являться тренировочной площадкой. Об этом пишет LipetskMedia.

Липчане считают, что на водном стадионе смогли бы заниматься спортсмены из других регионов.

Голосование за инициативу продлится до 28 июля. Если идею одобрят больше 500 горожан, ее рассмотрят местные власти.