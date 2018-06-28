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Аномальная жара ожидается в Тамбовской области

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Синоптики прогнозируют жаркую погоду с температурой до 34 градусов в Тамбовской области. В регионе сохраняется высокая пожароопасность.

Согласно прогнозам, жара будет сохраняться в течение нескольких дней. Самым жарким днем станет 30 июня, когда воздух прогреется до 34 градусов. В дневные часы возможен небольшой дождь, а ветер усилится до 17 м/с. Об этом сообщает ИА «Онлайн Тамбов.ру».

В связи с жарой в Тамбовской области установилась высокая опасность пожаров четвертого класса. Ситуация усугубляется тем, что обильных дождей не было уже две недели.

Спад температур ожидается в начале июля. В регион придут дожди с грозами.

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