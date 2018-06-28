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Шесть пешеходных переходов построят через пути МЖД

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Фото: РИА Новости/Михаил Воскресенский
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Шесть новых пешеходных переходов через железнодорожные пути построят в Москве. Проект уже одобрила Градостроительно-земельная комиссия (ГЗК).

Переходы появятся в районе остановочного пункта Киевский (Киевское направление), на улице Яблочкова, дом 49, (Савеловское направление), в створе 5-й улицы Ямского Поля (Смоленско-Савеловское направление), в створе улицы Медиков (Курское направление). Кроме того, продлят переходы у остановочного пункта Нижние Котлы, а также в створе Красностуденческого проезда рядом с гостиницей «Молодежная», сообщает сетевое издание m24.ru.

Столичная мэрия также сообщила о строительстве прозрачных надземных переходов построят на Московском центральном кольце. Возведут их возведут из прозрачного антивандального стекла, а напольное покрытие выполнят из нескользящих безопасных материалов.

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