Фотовыставка «О Севере крайнем» откроется в аэропорту Магадана

Выставка фотографии первый раз пройдет в аэропорту Магадана. Экспозиция получила название «О Севере крайнем». Об этом сообщает пресс-служба Туристского информационного центра Магаданской области.

Открытие выставки запланировано на пятницу, 29 июня. Гостям и жителям Магадана будут представлены фотографии природы и животного мира Колымы. Ожидается, что более 40 фотографий будут выставляться в зале ожидания регистрации, сообщает ИА MagadanMedia.

Авторами работ выступили известные магаданские фотографы Евгений Радченко, Алексей Ворон и Андрей Паршаков. Выставка продлится до конца лета 2018 года.

Мероприятие организовано в рамках празднования 65-летия Магаданской области.