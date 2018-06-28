Прямой эфир

Фотовыставка «О Севере крайнем» откроется в аэропорту Магадана

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выставка фотографии первый раз пройдет в аэропорту Магадана. Экспозиция получила название «О Севере крайнем». Об этом сообщает пресс-служба Туристского информационного центра Магаданской области.

Открытие выставки запланировано на пятницу, 29 июня. Гостям и жителям Магадана будут представлены фотографии природы и животного мира Колымы. Ожидается, что более 40 фотографий будут выставляться в зале ожидания регистрации, сообщает ИА MagadanMedia.

Авторами работ выступили известные магаданские фотографы Евгений Радченко, Алексей Ворон и Андрей Паршаков. Выставка продлится до конца лета 2018 года.

Мероприятие организовано в рамках празднования 65-летия Магаданской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Объем добычи золота на Колыме растет
Проект ремонта дамб на Колыме завершат до конца 2018 года

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017