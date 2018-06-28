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Челябинск освободят от рекламных баннеров к саммитам ШОС и БРИКС

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Гостевые маршруты в Челябинске освободят от рекламных конструкций. Они будут демонтированы в течение 2019 года.

По подсчетам городской администрации, в центре Челябинска находится около 150 баннеров и растяжек, по которым в течение полутора лет истекают договоры аренды. Их панируется демонтировать к саммитам ШОС и БРИКС, которые состоятся в 2020 году. В частности, планируется убрать растяжки над дорогами. Об этом сообщает ИА «Ура.ру» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

В дирекции по подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС обсудили ситуацию с аэропортом. Летом 2018 года стартуют работ по строительству первой очереди нового аэровокзала, объекты планируется сдать к концу 2019 года.

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