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Травма игрока сборной Бразилии Марсело оказалась несерьезной

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Фото: REUTERS/Maxim Shemetov
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Травма защитника сборной Бразилии по футболу Марсело, из-за которого он был заменен в начале матча с командой Сербии на ЧМ-2018 27 июня, оказалась несерьезной. Об этом футболист сообщил в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

«Спасибо всем за поддержку, слава богу, ничего серьезного не произошло. Скоро я вернусь. Очень доволен победой!» — написал Марсело.

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира сборных Бразилии и Сербии завершился победой бразильцев со счетом 2:0.

Марсело вышел в стартовом составе и был заменен на 10-й минуте встречи. Позднее главный тренер бразильской национальной команды Тите сообщил, что защитника беспокоили боли в спине.

Также из-за травм матч пропустили два игрока сборной Бразилии Данило и Дуглас Коста. 26-летний Данило травмировал ягодичную мышцу на тренировке перед игрой со сборной Коста-Рики и пропустил встречу. 27-летний Коста получил повреждение в конце игры с костариканцами 22 июня.

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