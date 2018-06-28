Травма игрока сборной Бразилии Марсело оказалась несерьезной

Травма защитника сборной Бразилии по футболу Марсело, из-за которого он был заменен в начале матча с командой Сербии на ЧМ-2018 27 июня, оказалась несерьезной. Об этом футболист сообщил в своем микроблоге в социальной сети Twitter.

«Спасибо всем за поддержку, слава богу, ничего серьезного не произошло. Скоро я вернусь. Очень доволен победой!» — написал Марсело.

Obrigado a todos pelas mensagens!!!

Graças a DEUS nao foi nada grave!!!

Em pouco tempo estarei de volta!!!

Muito feliz com a vitória!!!#M12 pic.twitter.com/q74OLd9xXR — Marcelotwelve (@MarceloM12) June 27, 2018

Матч третьего тура группового этапа чемпионата мира сборных Бразилии и Сербии завершился победой бразильцев со счетом 2:0.

Марсело вышел в стартовом составе и был заменен на 10-й минуте встречи. Позднее главный тренер бразильской национальной команды Тите сообщил, что защитника беспокоили боли в спине.

Также из-за травм матч пропустили два игрока сборной Бразилии Данило и Дуглас Коста. 26-летний Данило травмировал ягодичную мышцу на тренировке перед игрой со сборной Коста-Рики и пропустил встречу. 27-летний Коста получил повреждение в конце игры с костариканцами 22 июня.